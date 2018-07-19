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موريتانيا.. أمطار متفرقة على عدة مناطق فى البلاد
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الامطار على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:
الحوض الغربي:
كوكي الزمال ………. 30 مم
كوبني ………………12 مم
الطويل……………..23 مم
عين فربة…………..14 مم
الرواحل……………08 مم
اقرقار……………..15 مم
لعصابة:
كيفة………………35 مم
اكن………………20 مم
مساح…………….20 مم
افام لخذيرات……..13 مم
واد الراظي……….50 مم
السعادة…………..54 مم
اكريكت………….22 مم
دار البركة……….22 مم
الظهرة…………..4 مم
الرشيد………….13مم
الملك……………13 مم
صفنداي………..63 مم
ام الخز…………10 مم
ام باب بدزكن انيام……5ر5 مم
مكطع اسيفر…………..30 مم
حاس الداهن………….6 مم
باركيول…………….36 مم
الغبرة………………60 مم
الرديديحة………….. 50 مم
لكويسي…………….14مم
الزيرة………………15مم
بولحراث……………51مم
كونكل……………..30 مم
ام اشكاك………. 5ر32 مم
بودميان……………45 مم
كنكوصة…………..5 مم
حمود…………….18مم
بوامديد…………..10مم
حسي طين…………20مم
كرو………….. 04 مم
كامور………..20مم
ورتي………..16مم
ديرة…………15مم
تناه………….16مم
اغورط……..25مم
امرديل……..13مم
كوركل:
كيهيدي…………13مم
امبوت…………5ر9 مم
الحلة………….35مم
بيلكة………….20مم
وادبوصاية……26مم
نيرو وال……..06مم
تيفوندي سيفي…02 مم
توكومادي……..05 مم
مفتاح الخير……26مم
الرجاء………..36 مم
لكصيبة1 ……..03 مم
سيفي………….06 مم
التوميات………46 مم
الحلة…………. 33 مم
كوب اليماني………20 مم
لمطاول……………19 مم
تيمترام……………30 مم
لمويبرات…………10مم
كوب جفارا……… 09 مم
ازريكات اهل الحسن… 05 مم
لعديلة………………..17 مم
اكويدة……………….15 مم
امبوت انسان………..10 مم
لمسكم………………09 مم
مقامة……………… 02 مم
بيلكة………………31 مم
تولل……………..04 مم
بيرالغابة…………13مم
وال…………….02 مم
ام ارثام…………15مم
مونكل…………..15مم
بواذريوة………..10مم
لبراكنة:
الاك …………..26 مم
علب اجمل……..19 مم
مال…………… 31 مم
بطحة اتليميدك……… 50 مم
اللبدة………………. 50 مم
بوزرباية…………..40 مم
امبان…………….. 07 مم
واد امور………….50 مم
بوفكرون………….40 مم
الطنطان………….60 مم
العزلات…………. 40 مم
بورات……………25 مم
جونابة……………45 مم
بوكي…………….39 مم
بابابي……………86 مم
سواطة…………..68 مم
الرجاء……………35 مم
اكن اهل الشيخ……. 35 مم
كربال……………… 50 مم
اللية…………………20 مم
ليردي………………10 مم
وابوند……………… 25 مم
شنقيطي…………….37 مم
اغشوركيت…………17 مم
مكطع لحجار……………02 مم
دار البركة………………. 40 مم
اترارزة:
اركيز…………………….15 مم
انتيكان……………………34 مم
لكصيبة2…………………30 مم
اعمارة…………………..20 مم
روصو………………….. 37 مم
اللكات…………………….30 مم
خط……………………….22 مم
جدرالمحكن……………….25 مم
تكنت…………………….5ر2 مم
بوطلحاية………………….20 مم
ابير التورس………………05 مم
برينة…………………….. 08 مم
كرمسين…………………..24 مم
انداكو……………………..27 مم
كيديماغا:
سيلبابي…………………….18 مم
التاشوط……………………17 مم
حاس اغرغار…………….. 20مم
غابو………………………25 مم
المسالم…………………..48 مم
ول امبوني……………….12 مم
كاكروم………………….18 مم
اجار اهل سالم…………..17 مم
ومبو……………………09 مم
ولد رامي تادريصة……..10 مم
سنكيني ديري………….. 13 مم
عر……………………..02 مم
النخيلة1 ……………….. 03 مم
جيل امو…………………19 مم
كنكو…………………….20 مم
البطحة…………………. 45 مم
اهل لفضل……………… 12 مم
ماغاديوغ……………….. 15 مم
اماغا…………………….20 مم
كودول…………………..25 مم
ديكوتورو………………..11مم
صابوسيري……………..09 مم
صوفي………………….40 مم
سلوا…………………….20 مم
اهل بولحية…………….35 مم
كمب داو………………05 مم
كوري………………..08 مم
ازنيكي1……………..09 مم
ازنيكي2……………. 20 مم
داكيلي………………20 مم
بوريدي…………… 15مم
صمب شادي……….. 19 مم
الملك………………40 مم
بوكادين……………10 مم
الشليخة…………..25 مم
بودايم…………….40 مم
كيمو……………32 مم
ولد ينج……….22 مم
المتليكي مدن……15 مم