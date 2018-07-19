موريتانيا.. أمطار متفرقة على عدة مناطق فى البلاد

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الامطار على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:

الحوض الغربي:

كوكي الزمال ………. 30 مم

كوبني ………………12 مم

الطويل……………..23 مم

عين فربة…………..14 مم

الرواحل……………08 مم

اقرقار……………..15 مم

لعصابة:

كيفة………………35 مم

اكن………………20 مم

مساح…………….20 مم

افام لخذيرات……..13 مم

واد الراظي……….50 مم

السعادة…………..54 مم

اكريكت………….22 مم

دار البركة……….22 مم

الظهرة…………..4 مم

الرشيد………….13مم

الملك……………13 مم

صفنداي………..63 مم

ام الخز…………10 مم

ام باب بدزكن انيام……5ر5 مم

مكطع اسيفر…………..30 مم

حاس الداهن………….6 مم

باركيول…………….36 مم

الغبرة………………60 مم

الرديديحة………….. 50 مم

لكويسي…………….14مم

الزيرة………………15مم

بولحراث……………51مم

كونكل……………..30 مم

ام اشكاك………. 5ر32 مم

بودميان……………45 مم

كنكوصة…………..5 مم

حمود…………….18مم

بوامديد…………..10مم

حسي طين…………20مم

كرو………….. 04 مم

كامور………..20مم

ورتي………..16مم

ديرة…………15مم

تناه………….16مم

اغورط……..25مم

امرديل……..13مم

كوركل:

كيهيدي…………13مم

امبوت…………5ر9 مم

الحلة………….35مم

بيلكة………….20مم

وادبوصاية……26مم

نيرو وال……..06مم

تيفوندي سيفي…02 مم

توكومادي……..05 مم

مفتاح الخير……26مم

الرجاء………..36 مم

لكصيبة1 ……..03 مم

سيفي………….06 مم

التوميات………46 مم

الحلة…………. 33 مم

كوب اليماني………20 مم

لمطاول……………19 مم

تيمترام……………30 مم

لمويبرات…………10مم

كوب جفارا……… 09 مم

ازريكات اهل الحسن… 05 مم

لعديلة………………..17 مم

اكويدة……………….15 مم

امبوت انسان………..10 مم

لمسكم………………09 مم

مقامة……………… 02 مم

بيلكة………………31 مم

تولل……………..04 مم

بيرالغابة…………13مم

وال…………….02 مم

ام ارثام…………15مم

مونكل…………..15مم

بواذريوة………..10مم

لبراكنة:

الاك …………..26 مم

علب اجمل……..19 مم

مال…………… 31 مم

بطحة اتليميدك……… 50 مم

اللبدة………………. 50 مم

بوزرباية…………..40 مم

امبان…………….. 07 مم

واد امور………….50 مم

بوفكرون………….40 مم

الطنطان………….60 مم

العزلات…………. 40 مم

بورات……………25 مم

جونابة……………45 مم

بوكي…………….39 مم

بابابي……………86 مم

سواطة…………..68 مم

الرجاء……………35 مم

اكن اهل الشيخ……. 35 مم

كربال……………… 50 مم

اللية…………………20 مم

ليردي………………10 مم

وابوند……………… 25 مم

شنقيطي…………….37 مم

اغشوركيت…………17 مم

مكطع لحجار……………02 مم

دار البركة………………. 40 مم

اترارزة:

اركيز…………………….15 مم

انتيكان……………………34 مم

لكصيبة2…………………30 مم

اعمارة…………………..20 مم

روصو………………….. 37 مم

اللكات…………………….30 مم

خط……………………….22 مم

جدرالمحكن……………….25 مم

تكنت…………………….5ر2 مم

بوطلحاية………………….20 مم

ابير التورس………………05 مم

برينة…………………….. 08 مم

كرمسين…………………..24 مم

انداكو……………………..27 مم

كيديماغا:

سيلبابي…………………….18 مم

التاشوط……………………17 مم

حاس اغرغار…………….. 20مم

غابو………………………25 مم

المسالم…………………..48 مم

ول امبوني……………….12 مم

كاكروم………………….18 مم

اجار اهل سالم…………..17 مم

ومبو……………………09 مم

ولد رامي تادريصة……..10 مم

سنكيني ديري………….. 13 مم

عر……………………..02 مم

النخيلة1 ……………….. 03 مم

جيل امو…………………19 مم

كنكو…………………….20 مم

البطحة…………………. 45 مم

اهل لفضل……………… 12 مم

ماغاديوغ……………….. 15 مم

اماغا…………………….20 مم

كودول…………………..25 مم

ديكوتورو………………..11مم

صابوسيري……………..09 مم

صوفي………………….40 مم

سلوا…………………….20 مم

اهل بولحية…………….35 مم

كمب داو………………05 مم

كوري………………..08 مم

ازنيكي1……………..09 مم

ازنيكي2……………. 20 مم

داكيلي………………20 مم

بوريدي…………… 15مم

صمب شادي……….. 19 مم

الملك………………40 مم

بوكادين……………10 مم

الشليخة…………..25 مم

بودايم…………….40 مم

كيمو……………32 مم

ولد ينج……….22 مم

المتليكي مدن……15 مم