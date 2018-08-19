موريتانيا.. أمطار متفرقة على مناطق بالحوضين

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة في الحوضين .

وجاءت الكميات على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

النعمة……………………………..26 مم

مطار النعمة ……………………13 مم

حاسي البركة……………….. 58 مم

ام افنادش …………………….52 مم

بانغو …………………………..26 مم

النجام …………………………47 مم

بواصطليه …………………..14

جكني ………………………..15

تشيلت ……………………..36

آمريج ……………………….36

آمرج …………………………40

آمرج الخير ……………….34

دار النعيم …………………..35

اهخل امبيريك …………….15

عدل بغرو ………………….30

اشكر ……………………….35

كصرالبركه ………………..26

المضغول لخضر ………..85 مم

اماشيش …………………….26 مم

انيكت لحواش …………….20 مم

باسكنو ……………………..16 مم

اكتنيكات …………………….25 مم

ولاية الحوض الغربي .

كوبني …………………………28 مم

طالي …………………………10 مم

مدبوغو ……………………….16 مم

كوكي الزمال………………….25 مم

الفلانية …………………………40 مم

اغليك اودجي …………………23 مم

ارديدات ……………………….13 مم

الشارة ………………………….10مم

المدروم ………………………….10 مم

اطويل ………………………………….