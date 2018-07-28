موريتانيا.. أمطار متفرقة على مناطق فى “الحوضين”

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ،تساقط كميات من الامطار على الحوضين.

وجاءت الكميات على النحو التالي :

الحوض الشرقي:

النعمة …………………….5.1 مم

باسكنو ……………………..2 مم

أمورج …………………….21 مم

دار النعيم …………………..22 مم

المصغول لخظر ……………….35 مم

ام لوينه…………………….70 مم

وركن ……………………..37 مم

بومسعود…………………… 35 مم

ام اعشيش…………………….5 مم

بودبوس …………………….4 مم

انبيكت لحواش…… …………….2 مم

ام جفن ………….. …………4 مم

الحوض الغربي :

كوبني ………………………..25

كوكي ………………………..40

غارا …………………………30 مم

المردوم ………………………..30

الفلانية ………………………..28

المدوب ………………………..6 مم