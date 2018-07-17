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موريتانيا.. أمطار متفرقة على ولاية الحوض الشرقي
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللا مركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق من ولاية الحوض الشرقي .
وجاءت الكميات على النحو التالي:
النعمة ………………………….15مم
انبيكة لحواش……………………32مم
تنبدغة…………………………..45مم
آمرج…………………………….25مم
ديكني……………………………20مم
عدل بكرو……………………….42مم
اعوينات زبل……………………05مم
اعوينات الراجاط……………….87مم
التيشليت……………………….34مم
أمريش………………………..43مم
آسكره………………………..10مم
المصكول لكدار……………..70مم
استيفين……………………..65مم
أم أعشيش…………………..10مم
بوكادوم……………………..75مم
بوصطيلة…………………..27مم
أم اجفان……………………..21مم
بولكلال………………………25مم
ولاتة…………………………..04مم