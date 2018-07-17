موريتانيا.. أمطار متفرقة على ولاية الحوض الشرقي

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللا مركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق من ولاية الحوض الشرقي .

وجاءت الكميات على النحو التالي:

النعمة ………………………….15مم

انبيكة لحواش……………………32مم

تنبدغة…………………………..45مم

آمرج…………………………….25مم

ديكني……………………………20مم

عدل بكرو……………………….42مم

اعوينات زبل……………………05مم

اعوينات الراجاط……………….87مم

التيشليت……………………….34مم

أمريش………………………..43مم

آسكره………………………..10مم

المصكول لكدار……………..70مم

استيفين……………………..65مم

أم أعشيش…………………..10مم

بوكادوم……………………..75مم

بوصطيلة…………………..27مم

أم اجفان……………………..21مم

بولكلال………………………25مم

ولاتة…………………………..04مم