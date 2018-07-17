أخبار

موريتانيا.. أمطار متفرقة على ولاية الحوض الشرقي

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 23 دقيقة
0

 

 

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللا مركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق من ولاية الحوض الشرقي .

وجاءت الكميات على النحو التالي:

 

 

النعمة ………………………….15مم

 

انبيكة لحواش……………………32مم

 

تنبدغة…………………………..45مم

 

آمرج…………………………….25مم

 

ديكني……………………………20مم

 

عدل بكرو……………………….42مم

 

اعوينات زبل……………………05مم

 

اعوينات الراجاط……………….87مم

 

التيشليت……………………….34مم

 

أمريش………………………..43مم

 

آسكره………………………..10مم

 

المصكول لكدار……………..70مم

 

استيفين……………………..65مم

 

أم أعشيش…………………..10مم

 

بوكادوم……………………..75مم

 

بوصطيلة…………………..27مم

 

أم اجفان……………………..21مم

 

بولكلال………………………25مم

 

ولاتة…………………………..04مم

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 2 دقيقتين
3

موريتانيا.. افتتاح مراكز للتسجيل فى الإحصاء الانتخابي عن بعد

منذ 3 دقائق
0

مالي.. سيارة في موكب الرئيس « كيتا » تتعرض لحادث سير

منذ 59 دقيقة
158

موريتانيا.. الإعلان عن وفاة العالم الحاج ولد فحفو

منذ 2 ساعتين
176

الجمارك الموريتانية والجزائرية تبحثان إجراءات الحدود