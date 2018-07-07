أخبار
موريتانيا.. أمطار متفرقة على ولاية لعصابة
شهدت ولاية لعصابة وسط موريتانيا، ليل الجمعة /السبت، تساقط كميات من الأمطار متفاوتة.
وجاءت مقاييس الأمطار التي شهدتها الولاية بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) على النحو التالي:
كيفة……………………………. 8.5
الميساح………………………….15
دار العافية………………………45
بوعميره………………………..45
دار البركة……………………….8
لكران……………………………38
الذراع…………………………..41
كنكوصة………………………..15
هامد………………………………1
تناه………………………………..8
لكنيبية……………………………36
الطلحاية………………………. 31
أولاد حم………………………..18
أودي افلان…………………….15
تيول……………………………..20
باركيول…………………………25
تنبل………………………………36
الغبرة…………………………..35
بالدميان…………………………20
ارظيظيع……………………….45
كرو…………………………….34
اتويغيدة…………………………25
الغايرة………………………….60
وامدين………………………….5
احسي الطين………………….3
لكديم…………………………….3