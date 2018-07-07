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موريتانيا.. أمطار متفرقة على ولاية لعصابة

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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شهدت ولاية لعصابة وسط موريتانيا، ليل الجمعة /السبت، تساقط كميات من الأمطار متفاوتة.
وجاءت مقاييس الأمطار التي شهدتها الولاية بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) على النحو التالي:

كيفة……………………………. 8.5

الميساح………………………….15

دار العافية………………………45

بوعميره………………………..45

دار البركة……………………….8

لكران……………………………38

الذراع…………………………..41

كنكوصة………………………..15

هامد………………………………1

تناه………………………………..8

لكنيبية……………………………36

الطلحاية………………………. 31

أولاد حم………………………..18

أودي افلان…………………….15

تيول……………………………..20

باركيول…………………………25

تنبل………………………………36

الغبرة…………………………..35

بالدميان…………………………20

ارظيظيع……………………….45

كرو…………………………….34

اتويغيدة…………………………25

الغايرة………………………….60

وامدين………………………….5

احسي الطين………………….3

لكديم…………………………….3

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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