موريتانيا.. أمطار متفرقة على ولاية لعصابة

شهدت ولاية لعصابة وسط موريتانيا، ليل الجمعة /السبت، تساقط كميات من الأمطار متفاوتة.

وجاءت مقاييس الأمطار التي شهدتها الولاية بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) على النحو التالي:

كيفة……………………………. 8.5

الميساح………………………….15

دار العافية………………………45

بوعميره………………………..45

دار البركة……………………….8

لكران……………………………38

الذراع…………………………..41

كنكوصة………………………..15

هامد………………………………1

تناه………………………………..8

لكنيبية……………………………36

الطلحاية………………………. 31

أولاد حم………………………..18

أودي افلان…………………….15

تيول……………………………..20

باركيول…………………………25

تنبل………………………………36

الغبرة…………………………..35

بالدميان…………………………20

ارظيظيع……………………….45

كرو…………………………….34

اتويغيدة…………………………25

الغايرة………………………….60

وامدين………………………….5

احسي الطين………………….3

لكديم…………………………….3