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موريتانيا.. أمطار متفرقة فى نواكشوط وعدة مناطق داخلية
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق فى موريتانيا.
وجاءت الكميات على النحو التالي :
الحوض الشرقي:
النعمه ……………………… 17 مم
امبيكة لحواش ………………. 10 مم
ولاته……………………… 11.5 مم
تنبدغة …………………….. 20 مم
عوينات الزبل ………………. 13مم
بوصطيلة ………………….. 10 مم
آمرش …………………….. 03 مم
آمورج …………………….. 20 مم
آمورج الخير ………………. 18مم
عدل بكرو ………………….. 20 مم
لحنيكات …………………….. 25 مم
أم اعشيش ………………….. 14 مم
باسكنو …………………….. 15 مم
فصالة …………………….. 14 مم
اغليك أهل امحمد …………………….. 15مم
الحوض الغربي:
كوبني …………………….. 01 مم
تالي ……………………..18 مم
مدبوكو …………………….. 10 مم
كوكي ازمال ………………. 30مم
تريدات…………………….. 05 مم
اغليك أهل اوجي………………03 مم
حاس أهل أحمد بشنة …………. 17 مم
أشارة …………………….. 05 مم
تويمريت …………………….. 08 مم
عين فربه …………………….. 22 مم
ارواحل …………………….. 22 مم
ايوليكن…………………….. 19 مم
باكنيت …………………….. 10 مم
لعصابة:
كنكوصة …………………….. 13 مم
هامد …………………….. 21 مم
تناها…………………….. 04 مم
كرو…………………….. 06 مم
آدرار:
المعدن …………………….. 43 مم
شوم…………………….. 04مم
تكانت :
تجكجة ……………………..06 مم
لحويطات …………………….. 04 مم
الرشيد …………………….. 05 مم
السياسة…………………….. 10 مم
أشرم……………………..09 مم
انبيكة……………………..08 مم
المجرية……………………. 08 مم
تيشيت…………………….. 03 مم
لخشب……………………..01 مم
كيدي ماغة:
سيلبابي…………………… 03 مم
لحرج……………………. 40مم
اندوملي…………………….20مم
امبيديع ساغا……………….. 04 مم
الحوض الغربي:
كنكوصه……………….08 مم
مكطع اسفير……………05 مم
كامور………………….20 مم
الكيرع………………….26 مم
غورغول:
كيهيدي………………….10مم
الوينات…………………10مم
واد بوصياب…………….30مم
مفتاح الخير……………..24مم
كانك…………………….06 مم
أم ارثم…………………..72مم
اركيك……………………47مم
الفراع……………………30مم
بلوا…………………….45مم
باببي……………………30مم
بوش……………………30مم
وابوند………………….22مم
دار لخظار…………….20مم
ولد بوكصيص…………25مم
امبرمس……………….08مم
جوار……………………25مم
ازريكه…………………14مم
بوزريبه…………………02مم
علب اجمل………………13مم
دار البركه……………..21مم
اللبود…………………..40مم
الكوتدس……………….43مم
سينتيام دياما……………25مم
ولد بيرام ………………34مم
امباني………………….07مم
آثن…………………….35مم
لمبغدد………………….31مم
بلل كاندي……………..30مم
امبيديا………………….05مم
باكودي…………………….06مم
ادباي الحجاج…………….20مم
مودي……………………..10مم
العزلات………………….12مم
الرجا………………………20مم
وينديك……………………05مم
سورملي…………………05مم
اترارزه:
ورصو…………………..09مم
انتيكان…………………..24مم
أم الكور…………………19مم
لكات…………………….10مم
واد الناقة………………..03مم
لمبروك………………….10مم
المذرذره…………………24مم
تاكلات………………….03مم
لكصيب2 ……………….15مم
جدر المحكن…………5ر10مم
اركيز………………….04مم
الخط………………….27مم
آدرار:
أوجفت……………………01مم
الطلحيات……………….05مم
تيربان…………………..05مم
كيدماغه:
بنعمان…………………..05مم
متعيلك لمدن……………..04مم
راص الفيل………………16مم
لحرج……………………08مم
نواكشوط الغربية:
الكصر…………………..1.5مم
السبخة………………….0ر4مم
نواكشوط الجنوبية:
عرفات…………………04مم
الرياض………………..05مم
الميناء…………………2.5مم
انواكشوط الشمالية:
توجنين………………….3.5مم
دار النعيم……………….01مم