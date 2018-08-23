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موريتانيا.. أمطار متفرقة فى نواكشوط وعدة مناطق داخلية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق فى موريتانيا.

وجاءت الكميات على النحو التالي :

 

الحوض الشرقي:

 

النعمه ……………………… 17 مم

 

امبيكة لحواش ………………. 10 مم

 

ولاته……………………… 11.5 مم

 

تنبدغة …………………….. 20 مم

 

عوينات الزبل ………………. 13مم

 

بوصطيلة ………………….. 10 مم

 

آمرش …………………….. 03 مم

 

آمورج …………………….. 20 مم

 

آمورج الخير ………………. 18مم

 

عدل بكرو ………………….. 20 مم

 

لحنيكات …………………….. 25 مم

 

أم اعشيش ………………….. 14 مم

 

باسكنو …………………….. 15 مم

 

فصالة …………………….. 14 مم

 

اغليك أهل امحمد …………………….. 15مم

 

الحوض الغربي:

 

كوبني …………………….. 01 مم

 

تالي ……………………..18 مم

 

مدبوكو …………………….. 10 مم

 

كوكي ازمال ………………. 30مم

 

تريدات…………………….. 05 مم

 

اغليك أهل اوجي………………03 مم

 

حاس أهل أحمد بشنة …………. 17 مم

 

أشارة …………………….. 05 مم

 

تويمريت …………………….. 08 مم

 

عين فربه …………………….. 22 مم

 

ارواحل …………………….. 22 مم

 

ايوليكن…………………….. 19 مم

 

باكنيت …………………….. 10 مم

 

لعصابة:

 

كنكوصة …………………….. 13 مم

 

هامد …………………….. 21 مم

 

تناها…………………….. 04 مم

 

كرو…………………….. 06 مم

 

آدرار:

 

المعدن …………………….. 43 مم

 

شوم…………………….. 04مم

 

تكانت :

 

تجكجة ……………………..06 مم

 

لحويطات …………………….. 04 مم

 

الرشيد …………………….. 05 مم

 

السياسة…………………….. 10 مم

 

أشرم……………………..09 مم

 

انبيكة……………………..08 مم

 

المجرية……………………. 08 مم

 

تيشيت…………………….. 03 مم

 

لخشب……………………..01 مم

 

كيدي ماغة:

 

سيلبابي…………………… 03 مم

 

لحرج……………………. 40مم

 

اندوملي…………………….20مم

 

امبيديع ساغا……………….. 04 مم

 

الحوض الغربي:

 

كنكوصه……………….08 مم

 

مكطع اسفير……………05 مم

 

كامور………………….20 مم

 

الكيرع………………….26 مم

 

غورغول:

 

كيهيدي………………….10مم

 

الوينات…………………10مم

 

واد بوصياب…………….30مم

 

مفتاح الخير……………..24مم

 

كانك…………………….06 مم

 

أم ارثم…………………..72مم

 

اركيك……………………47مم

 

الفراع……………………30مم

 

بلوا…………………….45مم

 

باببي……………………30مم

 

بوش……………………30مم

 

وابوند………………….22مم

 

دار لخظار…………….20مم

 

ولد بوكصيص…………25مم

 

امبرمس……………….08مم

 

جوار……………………25مم

 

ازريكه…………………14مم

 

بوزريبه…………………02مم

 

علب اجمل………………13مم

 

دار البركه……………..21مم

 

اللبود…………………..40مم

 

الكوتدس……………….43مم

 

سينتيام دياما……………25مم

 

ولد بيرام ………………34مم

 

امباني………………….07مم

 

آثن…………………….35مم

 

لمبغدد………………….31مم

 

بلل كاندي……………..30مم

 

امبيديا………………….05مم

 

باكودي…………………….06مم

 

ادباي الحجاج…………….20مم

 

مودي……………………..10مم

 

العزلات………………….12مم

 

الرجا………………………20مم

 

وينديك……………………05مم

 

سورملي…………………05مم

 

اترارزه:

 

ورصو…………………..09مم

 

انتيكان…………………..24مم

 

أم الكور…………………19مم

 

لكات…………………….10مم

 

واد الناقة………………..03مم

 

لمبروك………………….10مم

 

المذرذره…………………24مم

 

تاكلات………………….03مم

 

لكصيب2 ……………….15مم

 

جدر المحكن…………5ر10مم

 

اركيز………………….04مم

 

الخط………………….27مم

 

آدرار:

 

أوجفت……………………01مم

 

الطلحيات……………….05مم

 

تيربان…………………..05مم

 

كيدماغه:

 

بنعمان…………………..05مم

 

متعيلك لمدن……………..04مم

 

راص الفيل………………16مم

 

لحرج……………………08مم

 

نواكشوط الغربية:

 

الكصر…………………..1.5مم

 

السبخة………………….0ر4مم

 

نواكشوط الجنوبية:

 

عرفات…………………04مم

 

الرياض………………..05مم

 

الميناء…………………2.5مم

 

انواكشوط الشمالية:

 

توجنين………………….3.5مم

 

دار النعيم……………….01مم

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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