موريتانيا.. أمطار متفرقة فى نواكشوط وعدة مناطق داخلية

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق فى موريتانيا.

وجاءت الكميات على النحو التالي :

الحوض الشرقي:

النعمه ……………………… 17 مم

امبيكة لحواش ………………. 10 مم

ولاته……………………… 11.5 مم

تنبدغة …………………….. 20 مم

عوينات الزبل ………………. 13مم

بوصطيلة ………………….. 10 مم

آمرش …………………….. 03 مم

آمورج …………………….. 20 مم

آمورج الخير ………………. 18مم

عدل بكرو ………………….. 20 مم

لحنيكات …………………….. 25 مم

أم اعشيش ………………….. 14 مم

باسكنو …………………….. 15 مم

فصالة …………………….. 14 مم

اغليك أهل امحمد …………………….. 15مم

الحوض الغربي:

كوبني …………………….. 01 مم

تالي ……………………..18 مم

مدبوكو …………………….. 10 مم

كوكي ازمال ………………. 30مم

تريدات…………………….. 05 مم

اغليك أهل اوجي………………03 مم

حاس أهل أحمد بشنة …………. 17 مم

أشارة …………………….. 05 مم

تويمريت …………………….. 08 مم

عين فربه …………………….. 22 مم

ارواحل …………………….. 22 مم

ايوليكن…………………….. 19 مم

باكنيت …………………….. 10 مم

لعصابة:

كنكوصة …………………….. 13 مم

هامد …………………….. 21 مم

تناها…………………….. 04 مم

كرو…………………….. 06 مم

آدرار:

المعدن …………………….. 43 مم

شوم…………………….. 04مم

تكانت :

تجكجة ……………………..06 مم

لحويطات …………………….. 04 مم

الرشيد …………………….. 05 مم

السياسة…………………….. 10 مم

أشرم……………………..09 مم

انبيكة……………………..08 مم

المجرية……………………. 08 مم

تيشيت…………………….. 03 مم

لخشب……………………..01 مم

كيدي ماغة:

سيلبابي…………………… 03 مم

لحرج……………………. 40مم

اندوملي…………………….20مم

امبيديع ساغا……………….. 04 مم

الحوض الغربي:

كنكوصه……………….08 مم

مكطع اسفير……………05 مم

كامور………………….20 مم

الكيرع………………….26 مم

غورغول:

كيهيدي………………….10مم

الوينات…………………10مم

واد بوصياب…………….30مم

مفتاح الخير……………..24مم

كانك…………………….06 مم

أم ارثم…………………..72مم

اركيك……………………47مم

الفراع……………………30مم

بلوا…………………….45مم

باببي……………………30مم

بوش……………………30مم

وابوند………………….22مم

دار لخظار…………….20مم

ولد بوكصيص…………25مم

امبرمس……………….08مم

جوار……………………25مم

ازريكه…………………14مم

بوزريبه…………………02مم

علب اجمل………………13مم

دار البركه……………..21مم

اللبود…………………..40مم

الكوتدس……………….43مم

سينتيام دياما……………25مم

ولد بيرام ………………34مم

امباني………………….07مم

آثن…………………….35مم

لمبغدد………………….31مم

بلل كاندي……………..30مم

امبيديا………………….05مم

باكودي…………………….06مم

ادباي الحجاج…………….20مم

مودي……………………..10مم

العزلات………………….12مم

الرجا………………………20مم

وينديك……………………05مم

سورملي…………………05مم

اترارزه:

ورصو…………………..09مم

انتيكان…………………..24مم

أم الكور…………………19مم

لكات…………………….10مم

واد الناقة………………..03مم

لمبروك………………….10مم

المذرذره…………………24مم

تاكلات………………….03مم

لكصيب2 ……………….15مم

جدر المحكن…………5ر10مم

اركيز………………….04مم

الخط………………….27مم

آدرار:

أوجفت……………………01مم

الطلحيات……………….05مم

تيربان…………………..05مم

كيدماغه:

بنعمان…………………..05مم

متعيلك لمدن……………..04مم

راص الفيل………………16مم

لحرج……………………08مم

نواكشوط الغربية:

الكصر…………………..1.5مم

السبخة………………….0ر4مم

نواكشوط الجنوبية:

عرفات…………………04مم

الرياض………………..05مم

الميناء…………………2.5مم

انواكشوط الشمالية:

توجنين………………….3.5مم

دار النعيم……………….01مم