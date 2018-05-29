موريتانيا.. أوامر للمنقبين بإخلاء المنطقة المحاذية لـ”تازيازت”

أبلغ الدرك الموريتاني، في مقاطعة الشامي، المنقبين عن الذهب في المناطق المحاذية لمنجم شركة تازيازت موريتانيا، بضرورة إخلاء تلك المناطق.

وبحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، نقلا عن مصادر أمنية، فإن أوامر عليا صدرت بضرورة اخلاء المنطقة المحاذية لمنجم الشركة، والتي تقرب لحدودها بأقل من ثمانية كلمترات، كمرحلة أولي دون الإفصاح عن الأسباب.

وذكر منقبون لمراسل صحراء ميديا، أن الأوامر كانت صارمة، بشأن منطقة التنقيب المعروفة بـ “تفرغ زينة” وضواحيها، مضيفين أن الدرك بمقاطعة الشامي، أمهلهم يومين لمغادرة المنطقة.

وبدأ المنقبون عن الذهب في صحاري تازايازت شمالي موريتانيا، بحمل أمتعتهم ووسائل التنقيب الخاصة بهم وذلك تنفيذا لأوامر تلقوها من الدرك.