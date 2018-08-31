موريتانيا.. إتلاف كمية من المخدرات مصادرة خلال عملية عسكرية

أتلف القضاء الموريتاني اليوم الجمعة، في ضواحي مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، كمية من المخدرات سبق أن صادرها الجيش في وقت سابق، خلال عملية له في منطقة “إكيدي” على الحدود الموريتانية المالية.

وتبلغ الكمية المتلفة طنا من القنب الهندي ، و 170 كلغ من المخدرات من النوعية الجيدة، بحسب ما أفاد بذلك مصدر قضائي في ازويرات.

وقال وكيل الجمهورية بولاية تيرس زمور، لحبيب ولد المختار، إن عملية إتلاف هذه المواد تمت بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة والمتلفة بحوزتهم من طرف القضاء المختص.

وكان الجيش الموريتاني قد صادر خلال الأشهر الأخيرة، كمية من المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود مع مالي، شاركت فيها وحدة من المنطقة العسكرية الثانية، والطيران العسكري، واسفر عن مقتل مهرب ومصادرة 1170 كلغ من المخدرات.