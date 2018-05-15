موريتانيا.. إتلاف 200 كغ من الحشيش فى الحوض الغربي

أتلفت سلطات ولاية الحوض الغربي ، اليوم الثلاثاء بضواحي مدينة لعيون، كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشملت هذه الكميات 200 كيلو غرام من القنب الهندي المعروف بالحشيش، و 40 كيسا من الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات من المنشطات الجنسية والمؤثرات العقلية، تحت إشراف الوالي محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش.

وأكد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي أحمدو بمب ولد محمدو، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن النيابة العامة تقف بالمرصاد لكل ما يؤثر على أمن وسلامة وصحة المواطنين، منبها إلى خطورة تزوير تراخيص استيراد الأدوية.

وأوضح أن النيابة العامة تطلب من المواطنين التعاون معها والتبليغ عن كل ما من شأنه التأثير على أمن وسلامة البلاد وصحة المواطنين.