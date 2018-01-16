موريتانيا: إحالة شاعر إلى السجن بتهمة “التحريض”

أحال القضاء في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الشاعر عبد الله ولد بونه إلى السجن بتهمة التحريض على اقتحام القصر الرئاسي بنواكشوط.

وكان ولد بونه قد رحل من دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أكثر من شهر، وتم تسليمه إلى الأمن الموريتاني الذي احتجزه في مكان “غير معروف” قبل أن يمثل اليوم أمام القضاء.

ووجهت إلى ولد بونه عدة تهم من ضمنها التحريض على اقتحام القصر الرئاسي بنواكشوط وزعزعة الأمن العام، وذلك في مقاطع صوتية بعث بها عبر تطبيق الواتساب.

ونشط ولد بونه في وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة محاكمة كاتب المقال المسيء، حيث يعتبر المحرك الرئيس لعدد من غرف الدردشة على تطبيق الواتساب، تحت مسمى “المصلي على الشفيع”.

وتداولت الأوساط في الآونة الأخيرة مقاطع صوتية للشاعر يهاجم فيها مقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مما دفع بعائلته إلى ربط اعتقاله بهذه المقاطع.