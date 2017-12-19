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موريتانيا: إحالة متهمين برفع العلم القديم إلى السجن


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 21:55



موريتانيا: إحالة متهمين برفع العلم القديم إلى السجن

أحال وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء إلى السجن دار النعيم بنواكشوط، نشطاء متهمين برفع العلم الوطني القديم ، خلال مسيرة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة السبت الماضي.
 
ومثل النشطاء لأول مرة أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية ، ومن بينهم القيادي فى حركة "محال تغيير الدستور" ، محمد ولد الدحان، والحسن ولد مزيد، والشيخ ديابيرا، وعباس دياكتنا، ومريم منت ابيليل، أبوبكر ولد البو.

وندد المنتدى باعتقال الشباب في تظاهرة مرخصة ، مشيرا إلى أن ذلك يشكل اعتداء على الحريات وإمعانا في القمع والاستفزاز.

  ورفعت المعارضة الموريتانية في مسيرتها السبت الماضي  بالعاصمة نواكشوط، شعارات مطالبة بتحقيق التغيير وإسقاط النظام الحاكم في موريتانيا الذي يتهمونه بالفساد.

  وجابت ثلاث مسيرات شوارع نواكشوط، قبل أن تلتقي عند "ملتقى طرق مدريد" لتتوجه فيما بعد إلى ساحة ابن عباس حيث أقيم مهرجان خطابي.
 


الكلمات المفتاحية : السجن, العلم, القضاء, المعارضة, النشطاء
 
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