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موريتانيا.. إدارة جديدة لموانئ نواذيبو ونواكشوط

Cheikh Med Horma منذ 4 ساعات
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صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على تعيين إدارة جديدة لميناء نواكشوط المستقل وميناء نواذيبو المستقل.

وبحسب ما أعلنت الحكومة في بيانه الرسمي فقد تم تعيين جبريل أنيانغ، مديراً عاماً لميناء نواكشوط المستقل، خلفاً للمدير السابق الذي تم تعيينه قبل أسبوع مديراً عاماً للشركة الوطنية للصناعة والمناجم « سنيم ».

ويتبع ميناء نواكشوط المستقل لوزارة التجهيز والنقل، ويستعد لانطلاق مشروع توسعة أثار الكثير من الجدل بعد منحه لشركة هندية في صفقة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، مع حقوق استغلال لمدة 30 عاماً.

من جهة أخرى صادقت الحكومة على تعيين أحمد سالم ولد التكرور، مديراً عاماً لميناء نواذيبو المستقل، وهو المؤسسة التي تتبع لمنطقة نواذيبو الحرة، التابعة لدورها للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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