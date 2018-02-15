موريتانيا: إصابات خلال فض الأمن اعتصاما طلابيا

فضت قوات الأمن الموريتانية اليوم الخميس اعتصاما للجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق احتجاجا على ما تصفه ب “تردي المنظومة الأكاديمية والخدمية وحرمان آلاف الطلاب من أبسط حقوقهم المشروعة”.

وأظهرت صور نشرتها الجبهة استخدام قوات مكافحة الشغب القوة لتفريق الاعتصام الطلابي المنظم أمام وزارة التعليم العالي بنواكشوط.

وأصيب عدد من الطلاب خلال فض الاعتصام، قالت مصادر من الجبهة إن من بينها إصابات بالغة و كسور في صفوف قيادات و مناضلي الجبهة.

ووفقا للمصادر ذاتها أصيب الأمناء العامون للنقابات المصطفى محمد مولود، وسومه محمد الولي،و أحمدو ولد سيدي امين، ونقلوا إلى لمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الجبهة الطلابية قد نددت بما أسمته “القمع الوحشي الذي جوبهت به مسيراتها الثلاث التي سيرتها هذا الشهر باتجاه الوزارة”. فى حين تقول الشرطة إنها مسيرات غير مرخصة وتتعامل معها طبقا للقانون.