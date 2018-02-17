موريتانيا: إصابة جديدة فى الحرب بين الجيش والمنقبين

قال الجيش الموريتاني اليوم السبت، إنه أصاب أحد المنقبين عن الذهب بطلق ناري خلال عملية توقيف سيارة رباعية الدفع شمالي موريتانيا.

وكشفت القيادة العامة لأركان الجيوش فى بيان أن الحادث وقع خلال ما أسماه البيان “عملية رصد ومتابعة لعنصر معاد، يحاول دخول المنطقة العسكرية المغلقة شمال البلاد”.

وأكد البيان العسكري أن وحدة من المنطقة العسكرية الثانية نصبت كمينا قرب بير عمران مساء أمس الجمعة، قبل أن تقتحم سيارة رباعية الدفع ترتيب الوحدة العسكرية، قبل منتصف الليل، “و تم ايقافها بإطلاق النار بعد الامتناع عن الامتثال لتحذيرات التوقف”.

ووصف بيان الجيش السيارة بأنها “تعود لمنقبين غير شرعيين عن الذهب وعلى متنها ثمانية أفراد أصيب أحدهم في الكتف بطلق ناري خلال عملية الايقاف”.

وقال الجيش الموريتاني إن “الوحدة وعلى حساب مهمتها الرئيسية بتقديم الاسعافات الأولية للمصاب”، مؤكدا أن المصاب سيتم “إخلاؤه جوا إلى المستشفى العسكري في نواكشوط لاستكمال العلاج”.

ونبه البيان العسكري إلى أن “التعليمات الخاصة بالمنطقة العسكرية المغلقة ستنفذ بصرامة ودون تردد ضد أي كان”، مطالبا المواطنين” بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن قيادة الاركان العامة بهذا الخصوص حفاظا على أرواحهم وأمن وطنهم”.