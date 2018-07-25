موريتانيا.. إضراب لحمالة ميناء نواكشوط لاسترجاع حقوقهم

طالب الحمالة فى ميناء نواكشوط المستقل اليوم الأربعاء السلطات الموريتانية بالتراجع عن بعض القرارات والسياسات المتخذة ضدهم.

ودان رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي فى تدوينة له على “الفيسبوك” سياسة الحكومة حيال مشاكل الحمالة بميناء نواكشوط المستقل .

و أشار ولد بي إلى أن السلطات فصلت الآلاف من الحمالة دون إعطائهم حقوقهم ، وفق تعبيره.

وذكر ولد بي أن تعزيزات امنية وصلت لعين المكان.

وتظاهر الحمالة فى ميناء نواكشوط المستقل اليوم للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات .

وكانت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قالت في بيان سابق لها إن الحمالة في ميناء الصداقة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، يعيشون “حالة مزرية من الظلم والتنكيل منذ سنوات عدة”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الحمالة يتحركون منذ أيام لرفض “آخر قرار اتخذته السلطات في حقهم والمتمثل في تمكين رجل أعمال (ضابط سابق) من رقابهم”.