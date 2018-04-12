موريتانيا.. إضراب يشل التعليم في ولاية آدرار

دخل معلمو ولاية آدرار في إضراب عن العمل أمس الأربعاء ، “شل الدراسة بشكل تام فى جميع مدارس عاصمة الولاية” ، بسبب خلوها من الطواقم .

وقال المعلمون فى بيان لهم إن السلطات التربوية فى المدينة دفعت ببعض عمالها إلى الأقسام في محاولة لتغطية النقص ، حيث وصلت نسبة الإضراب 91 % .

وأكد المعلمون أن نسبة الإضراب، الذى سيدوم لثلاثة أيام ، تجاوزت بفارق كبير النسبة الماضية بسبب التجاوب “الواسع من طرف المعلمين ” مع البرنامج اﻹحتجاجي الذي وضعته المنسقية الجهوية للنقابة الوطنية للمعلمين بآدرار .

ويطالب المعلمون بمساواة علاوة البعد بين المعلم و الأستاذ و ربطها بالنقاط الجغرافية ، و اﻹستفادة من قطع أرضية مستصلحة في أماكن مناسبة.

كما يطالبون باستفادة مديري المدارس الأساسية من علاوة الطبشور على غرار نظرائهم من مديري الدروس في التعليم الثانوي.

ودعت المنسقية كافة المعلمين إلى اﻹستعداد التام للدخول في أي إجراءات محقة قد تتخذها النقابة في قابل الأيام .