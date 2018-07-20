موريتانيا.. إطلاق برنامج لإحياء التراث القيمي

أطلقت وزارة الثقافة الموريتانية اليوم الجمعة، من مدينة كيفة شرقي البلاد، البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي الذي تعتبر هذه المرحلة من اهم مراحل التحسيس حوله.

وأكد وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ ، أن القطاع الثقافي، وضع استراتيجية للمحافظة على الثقافة بشكل عام، وعلى التراث بشكل خاص، حيث اعيد الاعتبار للمدن القديمة من خلال تنظيم مهرجان دوري لأحياء جزء هام من تراث موريتانيا كان مهددا بالاندثار والتلاشي.

وأضاف الوزير أن “انطلاق فعاليات هذا البرنامج، يأتي بعد سلسلة من الأنشطة، تمثلت في تقديم محاضرات وتوزيع مطبوعات تبرز أهمية المحافظة على القيم الحميدة والنبيلة، التي رسخها الاسلام ،وتشبث بها الأوائل في جانبيها الفكري والسلوكي”.

وأشار ولد الشيخ إلى أن هذه القيم بدأت تتأثر بسبب الجانب السلبي للعولمة، فعلى المستوى الفكري ظهرت مسلكيات شاذة من اخطرها الغلو والتطرف ،وفي السلوك تفشت ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الاخرى .