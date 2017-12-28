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موريتانيا: إطلاق سراح المدير السابق للإذاعة الرسمية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 28 ديسمبر 2017 - 14:38



موريتانيا: إطلاق سراح المدير السابق للإذاعة الرسمية
أفرجت السلطات الأمنية اليوم الخميس عن المدير السابق لإذاعة موريتانيا عبد الله ولد حرمة الله الموقوف على خلفية اتهامه من مفتشية الدولة بالفساد.

وأوقف ولد حرمة الله بعد إقالته الأسبوع الماضي من إدارة الإذاعة على خلفية كشف بعثة من مفتشية دولة لما وصفته بالخروقات المالية فى تسيرالإذاعة.

وأجرت شرطة الجرائم الاقتصادية، الأربعاء الماضي عملية تحقيق مطولة مع المدير السابق لإذاعة واستمرت لعدة ساعات، ركزت على العقود التي وقعها المدير السابق مع بعض الشركات، وهي عقود تعتقد الجهات الرسمية في موريتانيا أنها أجريت مع "شركات وهمية".
 
وطالب المحققون ولد حرمة الله بدفع مبلغ 20 مليون أوقية كدفعة واحدة، مقابل الإفراج عنه، وذلك بوصفها تعويضاً عن المبالغ التي تم الحصول عليها من خلال العقود التي وقع عليها الرجل خلال تسييره للإذاعة.
 
وأكد المصادر أن ولد حرمة الله رفض دفع المبلغ المذكور، مشيراً إلى أن هذه العقود وقع عليها بعد أن تلقى "تعليمات شفهية" من شخصيات وازنة في الدولة.
 
وأصر ولد حرمة الله أمام المحققين على أنه لم يستحوذ على أي مبالغ بطريقة مشبوهة، مشيراً إلى أن الشركات التي تم إبرام العقود معها قد استلمت المبالغ ووقعت على ذلك وبالتالي يجب استدعاء أصحابها وهم معروفون لدى المصالح المعنية. 


الكلمات المفتاحية : الإذاعة, الشرطة, الفساد, المفتشية, ولد حرمة الله
 
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