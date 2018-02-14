موريتانيا: إطلاق صندوق لدعم أبناء شهداء قوات الأمن

أطلقت وزارة الدفاع الموريتاني اليوم الأربعاء صندوقا لدعم أبناء أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا خلال عمليات مسلحة، أو أثناء عملية لحفظ النظام أو السلام منذ 2003.

ويقدم الصندوق الملحق بودادية القوات المسلحة مساعدات جزافية لليتامى القاصرين من أبناء أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا في الميدان من خلال الإعانات السنوية التي يحصل عليها الصندوق من طرف الدولة ومختلف الأسلاك (الجيش الوطني، الدرك الوطني، الحرس الوطني، الشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق).

وقدم وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا خلال حفل أقيم بمناسبة الانطلاقة الرسمية لخدمات الصندوق “شيكات” لوكلاء الأطفال المستفيدين من خدمات الصندوق.

وقال جالو مامادو باتيا إن الصندوق “تم إنشاؤه في إطار الجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لتكريم الشهداء من خلال العناية بعائلاتهم وأبنائهم وتقديرا لما قدموه من تضحيات جسام دفاعا عن السيادة الوطنية والحوزة الترابية”.

وأضاف وزير الدفاع الموريتاني أن صندوق دعم أبناء أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن “سينتظم عمله ابتداء من اليوم في تقديم مخصصات لأبناء شهداء القوات المسلحة وقوات الأمن”.