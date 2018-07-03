موريتانيا.. إطلاق عملية إيداع ملفات الترشحات للانتخابات المقبلة

أطلقت لجنة تسييير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عملية إيداع ملفات الترشحات للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة.

وقالت لجنة تسيير المستقلة للانتخابات إن ملفات الترشحات للانتخابات البلدية تودع لدى اللجان المحلية للجنة ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة الموافق 13 يوليو 2018 عند منتصف الليل.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي أن ملفات الترشحات للانتخابات الجهوية تودع لدى اللجان الجهوية للجنة الانتخابية في الفترة ما بين يومي الثلاثاء الموافق 03 يوليو 2018 عند الساعة صفر، والجمعة الموافق 13 يوليو 2018 عند منتصف الليل.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، دعت قبل أسبوعين المواطنين البالغين سن التصويت إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية، “ليتمكنوا من ممارسة واجبهم المدني، والإدلاء بأصواتهم طبقا لاختياراتهم” خلال الانتخابات المقبلة.