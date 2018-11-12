موريتانيا.. إطلاق منتديات حول التنمية المحلية

أطلقت وزارة الداخلية الموريتانية اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال المنتديات الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.

ويأتي تنظيم هذه المنتديات بعد أسابيع من اكتمال تنصيب المجالس الجهوية والبلدية التي تم انتخابها خلال شهر سبتمبر الماضي.

يشارك في أعمال هذه المنتديات رؤساء المجالس الجهوية، وعمد البلديات، والقطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى عدد من الشركاء في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

ويستعرض المشاركون في اللقاءات الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، بهدف تمحيصها لتشكل في المستقبل إطارا مرجعيا ضمن مختلف السياسات والبرامج العمومية بعد اعتمادها من طرف الحكومة.

وقال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله أن الحكومة قامت بتطوير المنظومة القانونية للجماعات الاقليمية، وإعداد وتنفيذ برنامج لتكوين الفاعلين في مجال اللامركزية، وإطلاق العديد من برامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.

وأضاف الوزير أنه السلطات الموريتانية أطلقت قبل فترة برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب، بغلاف مالي يبلغ 30 مليار أوقية، والذي مكنته تدخلاته في 100 بلدية من إحداث أثر بالغ في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأوضح ولد عبد الله أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في ظرف متميز من مسار ترسيخ اللامركزية، بعد التجديد العام للمجالس البلدية وانتخاب المجالس الجهوية في جو من الشفافية والتنافس المسؤول بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وكانت موريتانيا قد أقرت إنشاء مجلس بلدية في مختلف الولايات، بهدف الدفع بعجلة التنمية المحلية في هذه الولايات، وأجرت في أغسطس عام 2017 استفاء على تعديل الدستور يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، وانشاء المجالس البلدية عوضا عنه.