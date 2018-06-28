موريتانيا.. إعفاء مدير “صونادير” من مهامه وتعيينات فى عدة وزارات

أعفى مجلس الوزراء اليوم الخميس فى اجتماعه المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير) عيسى ولد محمد طلحة من مهامه.

وأجرى المجلس تعيينات فى وزارات الداخلية واللا مركزية والزراعة والضرائب .

وجاءت التعيينات على النحو التالي

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للشؤون السياسية والحريات العامة

المديرة العامة: زينب بنت احمدناه، إدارية مدنية، مديرة التعاون بنفس الوزارة سابقا.

المديرية العامة لدعم المسار الانتخابي

المدير العام: محمد المصطفى ولد محمد فال، إداري مدني، المدير العام للشؤون السياسية والحريات العامة بنفس الوزارة سابقا.

وزارة الزراعة

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير)

تم إعفاء المدير العام عيسى ولد محمد طلحة من مهامه.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية

المديرية العامة للضرائب

مديرية مركزة المحاسبة العمومية ودعم التحصيل

المدير: ممادو عبدولاي، مفتش سجل وضرائب، مسؤول الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والاستشارة لصالح المكلفين سابقا خلفا للخليفة ولد باب الذي استفاد من حقه في التقاعد.

المدير المساعد: الشيخ ولد محمد الأمين، إداري من السلك المالي، المدير المساعد للمؤسسات العمومية سابقا.

المفتشية الرئيسية للخدمات

المفتش الرئيسي: محمد أحيد ولد سيدي محمد، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي للضرائب في المنطقة الشرقية سابقا

المديرية الجهوية للضرائب المنطقة الشرقية

المدير: ألف ولد سيدي ولد خيري، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي لضرائب المنطقة الجنوبية سابقا

الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والاستشارة لصالح المكلفين

المسؤول: كي الاسان، إداري من السلك المالي،مدير المؤسسات العمومية سابقا

مديرية المؤسسات العمومية

المدير: محمد الأمين ولد شماد، إداري من السلك المالي، مدير التشريع والمنازعات سابقا

المدير المساعد: المختار ولد يوقه، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي المساعد للضرائب للمنطقة الشمالية سابقا

مديرية التشريع والمنازعات

المدير: محمد ولد احمدو، إداري من السلك المالي، المدير الجهوي للضرائب في المنطقة الشمالية سابقا

المدير المساعد: أحمد ولد منيه، مفتش سجل وضرائب، المدير المساعد لمركزة المحاسبة ودعم التحصيل سابقا

المديرية الجهوية للضرائب المنطقة الشمالية

المدير الجهوي: محمد عالي ولد سيد المختار، مفتش سجل وضرائب، المفتش الرئيس للخدمات سابقا

المديرة الجهوية المساعدة: صال راماتو الله، إدارية من السلك المالي، مديرة مساعدة للمؤسسات الكبرى سابقا

المديرية الجهوية للضرائب المنطقة الجنوبية

المدير الجهوي: محمدي ولد الشيخاني، مفتش سجل وضرائب، المدير الجهوي المساعد للضرائب في المنطقة الجنوبية سابقا

المدير الجهوي المساعد: زكرياء جارا، مفتش سجل وضرائب، رئيس مركز الضرائب في تفرغ زينة سابقا

مديرية المؤسسات الكبرى

المدير المساعد: هنون ولد محمد احمد، مفتش سجل وضرائب، المدير المساعد للتشريع والمنازعات