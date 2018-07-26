موريتانيا .. إعلان القائمة المشاركة فى بطولة “كوتيف” باسبانيا

أعلن مدرب المنتخب الموريتاني للشباب ، بايي با، قائمة اللاعبين التي سوف تمثل موريتانيا في بطولة كوتيف الدولية الودية في إسبانيا.

وحسب صفحة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم فإن البطولة ستقام في فالنسيا خلال الفترة ما بين 28 يوليو الجاري و8 أغشت المقبل.

وتكونت القائمة من 22 لاعباً على النحو التالي:

الحراسة:

آمادو عثمان تال – الوطني مدينة 3

مامادو امبودج – أف سي نواذيبو

سيدي هيبه مولاي الزين – تجگجة

الدفاع:

عبدو امبارك العيد – الكونكورد

عبدو بيديا – تفرغ زينه

عبد الله محمود – الجيش

سيدي أحمد محمد العبد – نواكشوط كينغ

نوح محمد العبد – الوطني مدينة 3

امحيميد سكرانا – تجگجة

الطالب سالم – تجگجة

محمد موسى – نواكشوط كينغ

الوسط:

محمد جيد – تجگجة

الحسن تگدي – أف سي نواذيبو

إدريسا تيام – الكونكورد

محمد خي الأجواد – تجگجة

محمد با – لكصر

الهجوم:

صيدو باري – الكونكورد

فودي تراوري – الكونكورد

الشيخ التجاني كامارا – نجوم نواكشوط

محمد سالم محمد – نواكشوط كينغ

شغالي عبد الرحمن – أف سي نواذيبو

أحمد سالم الفلاني – الحرس