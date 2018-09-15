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موريتانيا.. إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية الفرز (بث مباشر)

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 ساعة
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أغلقت مراكز الاقتراع في موريتانيا أبوابها في الشوط الثاني من الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وبعد إغلاق مراكز الاقتراع بدأت عمليات فرز الأصوات مباشرة، في المكاتب التي لم تشهد وجود طوابير من الناخبين لم تصوت بعد، إذ يسمح القانون الموريتانية للناخبين الذين أغلقت مراكز الاقتراع عليهم وهم في الطوابير بالتصويت.

وشهدت مراكز التصويت إقبالا تراوح بين الضعيف والمتوسط، في معظم الولايات الموريتانية، في وقت أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة، بلغت حدود 40 في المائة زوال اليوم.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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