أخبار

موريتانيا.. إفطار لأزيد من 600 يتيم في نواكشوط

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
0

نظمت جمعية التنمية والعمل الخيري، مأدبة افطار في العاصمة نواكشوط، لصالح أزيد من ست مائة يتيم وعائلاتهم.

ويدخل هذا النشاط في إطار “مشروع مأدبة إفطار صائم الأيتام”، الذي تموله جمعية الشارقة الخيرية الإماراتية.

وتكفل الجمعية أزيد من ست مائة وخمسين طفلا يتيما؛ تقدم لهم الرعاية الصحية؛ وإعانات مادية شهرية؛ إضافة الى مساعدات غذائية في مواسم العمل الخيري

واعلنت مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال الخيري، عن برنامجها طيلة شهر رمضان الكريم، حيث يتزايد العمل الخيري، وشمل تقديم مساعدات غذاييةً، وتنظيم موائد افطار في نواكشوط، وعدد من مدن الداخل الموريتاني.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعتين
26

الصحة العالمية: انتشار “الإيبولا” قد يخرج عن السيطرة

منذ 3 ساعات
43

القمة الإسلامية تطالب بـ” قيود اقتصادية” لحماية القدس

منذ 5 ساعات
103

الحكومة الموريتانية تبدأ إجراءات اكتتاب 14 طبيباً تونسياً

منذ 5 ساعات
526

موريتانيا.. قرار رسمي بقطع رواتب الأطباء المضربين [ وثيقة ]