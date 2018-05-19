موريتانيا.. إفطار لأزيد من 600 يتيم في نواكشوط

نظمت جمعية التنمية والعمل الخيري، مأدبة افطار في العاصمة نواكشوط، لصالح أزيد من ست مائة يتيم وعائلاتهم.

ويدخل هذا النشاط في إطار “مشروع مأدبة إفطار صائم الأيتام”، الذي تموله جمعية الشارقة الخيرية الإماراتية.

وتكفل الجمعية أزيد من ست مائة وخمسين طفلا يتيما؛ تقدم لهم الرعاية الصحية؛ وإعانات مادية شهرية؛ إضافة الى مساعدات غذائية في مواسم العمل الخيري

واعلنت مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال الخيري، عن برنامجها طيلة شهر رمضان الكريم، حيث يتزايد العمل الخيري، وشمل تقديم مساعدات غذاييةً، وتنظيم موائد افطار في نواكشوط، وعدد من مدن الداخل الموريتاني.