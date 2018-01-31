رياضة

موريتانيا: إقالة مارتنيز من تدريب المنتخب المحلي

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 26 دقيقة
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أقالت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم المدرب الفرنسي كورينتيان مارتينس من تدريب المنتخب المحلي، بعد المشاركة الباهتة لموريتانيا فى بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “الشان” المنظمة فى المغرب، والتى خرج منها”المرابطون” في دوري المجموعات.

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحادية الموريتانية لكرة القدم فى اجتماع لها، أمس الثلاثاء بنواكشوط، تجديد الثقة فى الناخب الفرنسي، على مستوى المنتخب الوطني الأول، للحفاظ على استقرار الفريق كمتصدر لمجموعته رفقة منتخب بوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم 2019.

وقيّمت اللجنة خلال الاجتماع مشاركة المنتخب الموريتاني للمحليين في بطولة إفريقيا للأمم الاخيرة، والتى أثارت استياء الشارع الرياضي، بعد عدم تحقيق أي هدف، والخروج بثلاث خسارات متتالية.

وفتحت الاتحادية المجال لاستقبال ملفات الترشح الخاصة بهذا المنصب في موعد سيتم تحديده لاحقاً، كما عين بايي با مدرباً للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، ليتولى مهمة إعداد هذا الفريق للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، حسب بيان الاتحادية.

وشكلت  الاتحادية لجنة فنية تُعنى بتولي الجانب التنظيمي المتعلق باستضافة القمة التنفيذية للفيفا، المزمع عقدها في نواكشوط، يوم 18 فبراير 2018، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والأمينة العامة للاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس الفيفا، وأعضاء إدارة الاتحاد الدولي، إضافة إلى رؤساء اتحادات عشرين بلداً وأمنائها العامين، الممثلين للقارات الخمس.

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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