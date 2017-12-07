موريتانيا: إقالة مدير الإذاعة بعد اتهامه بـ"الفساد"



أقالت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، المدير العام لإذاعة موريتانيا (الرسمية) عبد الله ولد حرمة الله، وعينت المستشار في رئاسة الجمهورية عبد الله ولد أحمد دامو خلفاً له.



وجاءت إقالة ولد حرمة الله بعد تسريب وثائق ومعلومات بنكية تكشف ما قيل إنه "فساد" في تسييره للإذاعة الرسمية، التي تعد من أهم المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلاد.



وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت العديد من الوثائق والشيكات والتحويلات البنكية التي تكشف ما قالت إنه "أعطيات" كان يوزعها ولد حرمة الله على "مقربين منه".



وكان ولد حرمة الله قد عين مديراً لإذاعة موريتانيا في شهر مايو من العام الماضي (2016).

