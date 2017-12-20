موريتانيا: إقالة مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" صباح اليوم الأربعاء، أن المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد الشيخ ولد سيدي محمد، تمت إقالته من منصبه.



ولم توضح المصادر أسباب إقالة ولد سيدي محمد الذي سبق أن شغل عدة مناصب مهمة من أبرزها المدير العام للإذاعة الوطنية (الرسمية) والمدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء.



وتأتي إقالة ولد سيدي محمد بعد أيام قليلة من شغور منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، كما سبق وأن أقيل الملحق بالرئاسة جعفر محمود.



وتبقى هذه المناصب شاغرة في رئاسة الجمهورية في ظل ترقب محلي لمعرفة الأسماء التي ستشغل هذه المناصب.

