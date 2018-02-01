موريتانيا: إلغاء وكالة النفاذ الشامل

ألغت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس وكالة النفاذ الشامل مع الاحتفاظ بصندوق التمويل التابع للهيئة على مستوى وزارة المالية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن الحكومة صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بإلغاء وكالة النفاذ الشامل.

وأضاف ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي أن تأسيس وكالة النفاذ الشامل عام 2001 كان في ظروف تطور بعدها أداء القطاعات الحكومية التي أصبحت تتولى تنفيذ المشاريع، مضيفا أنه أمام هذه الوضعية أصبحت مهام الوكالة تتداخل مع مهام القطاعات الحكومية.