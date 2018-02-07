موريتانيا.. إنشاء شبكة للمدن المغاربية

اتفق رؤساء وعمد العواصم والمدن المغاربية اليوم الأربعاء بنواكشوط، على إنشاء شبكة للمدن المغاربية، للعمل على ترقية الفضاء الحضري وتحسين ظروف الحياة

واحتضنت العاصمة الموريتانية منذ الخامس من الشهر الجاري، لقاء لرؤساء وعمد العواصم والمدن المغاربية، في إطار الندوة الدولية المغاربية حول التسويق الإقليمي

وستتكفل هذه الشبكة، بتوسيع آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين جميع أعضائها، لبلوغ التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية، والأمنية.

ودعا عمد المدن المغاربية المجتمعين، كافة المدن الأخرى، للالتحاق بهذا الركب، والانخراط فيه، للعمل معا من أجل تحقيق الآمال ورفع التحديات .

وقد شكلت لهذا الغرض لجنة إشراف برئاسة رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية في موريتانيا، أماتي بنت حمادي، وتضم في عضويتها عمد عواصم الدول المغاربية.

واختتمت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الندوة الدولية المغاربية حول التسويق الإقليمي، التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للعمد الفرنكوفونية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف لفت الاهتمام الى مسألة التسويق في المدن المغاربية وجعلها فضاء للتبادل.