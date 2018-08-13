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موريتانيا.. إيداع زعيم حركة “إيرا” للسجن المركزي

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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أودع قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية اليوم الاثنين الناشط الحقوقي وزعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” غير المرخصة بيرام ولد الداه ولد عبيدي السجن المدني في نواكشوط.

وكان وكيل الجمهورية قد أحال ولد اعبيدي الي قاضي التحقيق، على خلفية شكوي تقدم بها الصحفي دداه عبد الله يتهمه فيها بالإساءة إليه وسبه وتهديده والتحريض عليه.

كما أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ايضا في حق أحد أعوان ولد عبيدي، الذي شملته الدعوي المقدمة ضد زعيم مبادرة “إيرا”.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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