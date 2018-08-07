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موريتانيا.. الشرطة تقتاد زعيم حركة « إيرا » من منزله

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 12 دقيقة
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أوقفت الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الثلاثاء، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا »، وهي حركة حقوقية غير مرخصة بدأت تظهر ميولاً سياسية في الآونة الأخيرة.

وحسب مصادر « صحراء ميديا » فإن الشرطة وصلت إلى منزل ولد اعبيدي في مقاطعة الرياض، جنوبي العاصمة نواكشوط، واقتادته منن دون أن تكشف عن أسباب التوقيف.

وكانت حركة « إيرا » المنهاضة للعبودية في موريتانيا، قد دخلت فى تحالف سياسي مع حزب « الصواب » ذي الميول البعثية، وأسفر هذا التحالف عن ترشيح ولد اعبيدي لدخول البرلمان الموريتاني، على رأس اللائحة الوطنية للحزب.

وسبق لولد اعبيدي الذي يلقبه أنصاره بـ « الزعيم »، أن تعرض للاعتقال والاستجواب عدة مرات، وسجن فى السابق على خلفية إحراق كتب الفقه المالكي التى يقول إنها « تروج للعبودية »، كما حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين عام 2015 بتهمة التظاهر غير المشروع والاعتداء على قوات الأمن.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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