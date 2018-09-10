أخبارافريقيا

موريتانيا.. إيقاف 32 مهاجرا سريا على شواطئ نواذيبو

صحراء ميديا ـ مصطفي السيد ـ نواذيبو

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 7 دقائق
0

أوقفت دورية من الجيش الموريتاني أمس الأحد 32 مهاجرا غير شرعي على شواطئ مدينة نواذيبو شمالي البلاد، اثناء استعدادهم لركوب البحر باتجاه الشواطئ الاسبانية.

وبحسب مراسل صحراء ميديا في المدينة نقلا عن مصادر أمنية فإن المهاجرين كان بحوزتهم زورق خشبي هو وسيلتهم لعبور المياه الموريتانية باتجاه اسبانيا.

وأضافت المصادر أن دورية من الجيش كانت تقوم بجولة روتينية قبالة منطقة “لكويرة”، تمكنت من إيقاف المهاجرين قبل مغادرتهم بقليل، مؤكدة أن جميع المهاجرين يحملون الجنسية السنغالية.

وتم نقل المهاجرين إلى المستوصف الجهوي لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى إدارة الأمن بالمدينة، تمهيدا  لترحيلهم الى نواكشوط ثم إلى السنغال.

وكان خفر السواحل الموريتاني أوقف قبل شهرين أكثر من 100مهاجر افريقي قبالة مدينة في نواذيبو شمالي البلاد، كما تم إنقاذ مهاجرين آخرين من قبل البحرية الموريتانية في منطقة انجاكو جنوبي البلاد.

 

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
358

موريتانيا.. أمطار تكسر حاجز 110 ميليمترات

منذ 3 ساعات
67

غداً الثلاثاء أول أيام العام الهجري 1440 هجرية

منذ 21 ساعة
1٬186

سيول جارفة تشرد سكان قرية في أقصى الشرق الموريتاني

منذ 22 ساعة
527

أحمد ولد داداه: ما جرى ليس انتخابات وإنما مهزلة سخيفة