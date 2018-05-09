موريتانيا.. اتحادية كرة القدم تتهم جهات بالحملة على”موريتل”

أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تضامنها مع شركة “موريتل موبيل” ، بعد تعرضها ، لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، يسعى من ورائها بعض مطلقيها -حسب الاتحادية- إلى الإضرار بمصالح هذه الشركة “الرائدة على مستوى الاتصالات في موريتانيا”.

وأعربت الاتحادية فى بيان لها عن تضامنها مع شركة “موريتل” الراعي الرسمي لكرة القدم الموريتانية، والتي تعتبر أحد أكبر الشركاء، و أبرز المساهمين في النهضة التي شهدتها كرة القدم الموريتانية في السنوات الماضية، حسب البيان.

واتهمت الاتحادية ما أسمته “الأيادي الخفية” التى تقف وراء الحملة ، سعيا لإلحاق الضرر بالشركة ، مشيرة إلى أن جهات خفية تسعى في إطلاق هذه الحملة الظالمة على شركة “موريتل”، وفق البيان.

وتتعرض شركة “موريتل” لحملة قوية من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قطع الشركة لخدمة الإنترنت اللامحدود ، ويهدد النشطاء بمقاطعة الشركة نهائيا ابتداء من شهر رمضان ، وتلتزم الشركة حتى الآن الصمت .