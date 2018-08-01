موريتانيا.. اتحاد طلابي يرفض قرارات لحنة المنح

أعلن الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا رفضه لمخرجات اجتماع لجنة المنح معتبرا أنها لا تلبي تطلعات الطلاب الموريتانيين.

وقال الاتحاد في بيان له إن “لجنة المنح قلصت أعداد الطلاب الممنوحين إلى بضع عشرات فقط، وإقصاء الطلاب المتفوقين من مؤسسات التعليم العالي من المنح الخارجية في جامعة نواكشوط العصرية، خاصة التخصصات القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والجامعة الإسلامية بلعيون والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية و بعض التخصصات من المعهد العالي للمحاسبة.

وأضاف البيان أن المتفوقين في مسابقة الباكلوريا من شعب الرياضيات والآداب العصرية والآداب الأصلية تم اقضاؤهم بشكل نهائي من المنح الخارجية للمرة الثالثة على التوالي”.

وطالب الاتحاد الطلابي بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي وصفها بـ”الجائرة” بحق طلاب مؤسسات التعليم العالي ، والمتفوقين في الباكلوريا الوطنية، من شعب الرياضيات والآداب والعصرية والأصلية.

واعتبر الاتحاد أن قرارا لجنة المنح مجرد “حلقة من مسلسل التلاعب بحقوق الطلاب، واستهداف مكتسباتهم الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ بعض الوقت”.