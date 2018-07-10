موريتانيا.. اتفاقية شراكة بين “أرباب العمل” ورجال الأعمال الفرنسيين

وقع الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع تجمع رجال الأعمال الفرنسيين التابع لحركة الشركات الفرنسية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من رجال أعمال فرنسا إلى موريتانيا، الهدف منها هو « تعزيز الشراكة التجارية في كافة المجالات ».

وقال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن « موريتانيا تشهد تطورا متسارعا في مسارها التنموي »، مشيراً إلى أنها « تعرف سياقا محفزا للاستثمار وتتوفر على إمكانيات اقتصادية كبيرة جعلتها قبلة لكبريات الشركات العالمية ».

وأوضح ولد الشيخ أحمد أن موريتانيا أصبحت تتوفر على « إطار قانوني مشجع للنشاطات الاستثمارية الخصوصية في مختلف القطاعات »، وفق تعبيره .

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعربا عن ارتياحهما لحجم التعاون بين البلدين، بعد توقيع عدة اتفاقيات فى مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للانباء « الرسمية » تحدثت خلالها عن حجم التعاون بين البلدين، بعد زيارة قام الرئيس الفرنسي لموريتانيا الأسبوع الماضي دامت ليومين.

وكشفت البرقية عن زيارة مرتقبة لبعثة من رجال الأعمال الفرنسيين خلال شهر يوليو الجاري، بشراكة مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.