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موريتانيا..اجتماع استثنائي للحكومة قبل سفر الرئيس

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 6 دقائق
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عقدت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء ، اجتماعا استثنائيا ، نظرا لسفر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لحضور مؤتمردولي حول الساحل سيعقد يوم 23 فبراير في ابروكسيل.

ويهدف المؤتمر، إلى مساندة الجهود التي تقوم بها دول مجموعة الخمس في الساحل، عبر القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتنمية هذه البلدان.

الدعوة التي تسلمها الرئيس الموريتاني موجه إليه من طرف رئيس اللجنة الأوروبية جونكير، ورئيس المجلس الأوروبي تاسك، والرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل الرئيس المالي الحاج ابراهيم بوبكر كيتا.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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