موريتانيا: اجتماع مطول بين الرئيس والوزير الأول

عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، اجتماعاً مطولاً مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية بخصوص مضامين الاجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي بنواكشوط، واستمر لعدة ساعات.

ويأتي هذا الاجتماع قبل أيام من مثول الوزير الأول أمام البرلمان لاستعراض برنامج الحكومة في جلسة علنية تم تأجيلها في السابق.

ومن المرتقب أن يستعرض ولد حدمين أمام البرلمان برنامج حكومته خلال العام الجديد (2018)، قبل أن يستمع لتعليقات النواب والرد عليها.

وتشهد الأغلبية الحاكمة في موريتانيا حراكاً سياسياً غير مسبوق، إذ شكل الرئيس الموريتاني مؤخراً لجنة فنية مهمتها تقييم عمل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ووضع خطة إستراتيجية للحزب تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

كما تتحدث بعض الأوساط السياسية في موريتانيا عن إمكانية إجراء تعديلات في حكومة ولد حدمين، بناء على الخطة الجديدة التي ستعلن عنها اللجنة الفنية نهاية الأسبوع، وهي المعلومات التي لم تخرج بعد من دائرة التكهنات.