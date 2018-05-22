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موريتانيا.. اجتماع وزاري لتنظيم مهرجان حوض “آرغين”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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اجتمعت لجنة وزارية اليوم الثلاثاء برئاسة  الوزير الأول حيى ولد حدمين، لمناقشة  مهرجان دولي  سنوي لتثمين التراث الطبيعي والثقافي للحظيرة الوطنية لحوض “آرغين”.

وتقرر خلال الإجتماع تنظيم النسخة الأولى من هذه التظاهرة  بمدينة الشامي خلال شهر أغشت 2018 على مدى ثلاثة أيام.

وسيشكل المهرجان فرصة سنوية لإبراز المساهمة العلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية الإقتصادية للحظيرة الوطنية لحوض “آرغين”.

وتمثل حظيرة حوض آرغين أكبر منطقة بحرية محمية في غرب افريقيا مصنفة من طرف منظمة اليونسكو كتراث عالمي منذ سنة 1989 وكموقع يحظى بأهمية قصوى بمقتضى معاهدة رمسار منذ سنة 1982.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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