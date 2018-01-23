موريتانيا: احتجاج طلاب جامعة العيون ضد قرار بخصوص المنح

احتج طلاب جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، شرقي موريتانيا، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص المنحة المالية للطلاب.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالقرار وتصفه “بالجائر والممعن في تقويض المكتسبات الطلابية” التي تحققت.

وقال رئيس قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالجامعة خلال الوقفة أن “الاتحاد ماض في النضال حتى يسقط هذا القرار الارتجالي ويمكن الطلاب من حقهم في منحة تساعدهم على تحمل أعباء الدراسة، والتي من المفترض أن تتم زيادتها لا أن يقلص عدد المستفيدين”.

ودعا الطلاب “لمواصلة النضال من أجل انتزاع الحقوق، وصيانة المكتسبات التي يحاول وزير التعليم العالي هدمها”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا يمنع الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 22 عاما، من الحصول على المنح المالية في مؤسسات التعليم العالي، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في موريتانيا.