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موريتانيا.. اختتام الدورة البرلمانية العادية الثلاثاء المقبل

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 ساعة
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أعلنت الجمعية الوطنية أن الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2017/ 2018 ، تختتم يوم الثلاثاء القادم .

وجاء  في بيان للجمعية الوطنية نشرته  الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الخميس ” إن رئيس الجمعية الوطنية، و بناء على أحكام المادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 56 من نظام الجمعية، يدعو النواب لحضور جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2017 ـ 2018 ”

وستختتم الدورة  يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 عند الساعة الخامسة مساء .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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