موريتانيا.. اختتام الدورة البرلمانية العادية الثلاثاء المقبل

أعلنت الجمعية الوطنية أن الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2017/ 2018 ، تختتم يوم الثلاثاء القادم .

وجاء في بيان للجمعية الوطنية نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الخميس ” إن رئيس الجمعية الوطنية، و بناء على أحكام المادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 56 من نظام الجمعية، يدعو النواب لحضور جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2017 ـ 2018 ”

وستختتم الدورة يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 عند الساعة الخامسة مساء .