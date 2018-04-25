موريتانيا.. اختتام لقاء حول الساحل والصحراء

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الـ23 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.

وناقشت الدورة التي استمرت ليومين، مواضيع تتعلق بمدى تنفيذ توصيات “واغادوغو”، وتقرير لجنة التوجيه الاستراتيجي، وحصيلة نشاطات المنظمة، وميزانيتها لعام 2017، إضافة إلى ميزانية المرصد لسنة 2018 وتنفيذ استراتيجية المنظمة لأفق 2020.

ودعا وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، آميدي كمرا، من سماهم “شركاء موريتانيا الفنيين والماليين”، إلى دعم وتشجيع مرصد الصحراء والساحل، مضيفا أن المرصد يلعب دورا مهما على المستوى الإقليمي، “ويستحق الدعم”.

وأكد الوزير الموريتاني خلال اختتام الدورة الـ23 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، أن موريتانيا ستظل ملتزمة بدعم جهود المنظمة من أجل ضمان تنفيذ جيد لمختلف التوصيات والقرارات التي تم تبنيها خلال مختلف الدورات.