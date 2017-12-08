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موريتانيا: اختتام مهرجان المدن القديمة في "تيشيت"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 8 ديسمبر 2017 - 11:23



موريتانيا: اختتام مهرجان المدن القديمة في "تيشيت"

اختتمت وزارة الثقافة الموريتانية مساء أمس الخميس النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة المنظم هذه السنة بمدينة تيشيت، والذي انطلقت فعالياته بالتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف.
 
ووزعت وزارة الثقافة بمناسبة اختتام مهرجان المدن القديمة جوائز وشهادات على الفائزين في المسابقات المدرجة ضمن فعاليات المهرجان.
 
وفازت بالجائزة الأولى في القرآن الكريم مدينة ولاته (مليون أوقية) في حين فازت مدينة تيشيت بجائزة الحديث والسيرة النبوية (800 ألف أوقية)، كما نالت مدينة شنقيط جائزة الشعر الحساني (400 ألف أوقية)، وحصل مسجد تيشيت على جائزة بمبلغ 800 ألف أوقية.
 
وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن نجاح هذه النسخة يعود الفضل فيه إلى المشاركة الفعالة للسلطات الامنية والإدارية ولجان التنظيم وسكان مدينة تشيت.
 
وطالب ولد الشيخ بالبدء في التحضير للنسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة التي ستقام العام القادم في مدينة ولاته التاريخية بولاية الحوض الشرقي بإذن الله.
 


الكلمات المفتاحية : تاريخ, تراث, تيشيت, مهرجان
 
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