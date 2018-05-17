موريتانيا .. استثناء الأحزاب الحاصلة على أقل من 1% من التمويل

أجرت الحكومة الموريتانية فى اجتماعها اليوم الخميس تعديلا على المادة 20 المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية وتتعلق بالفقرة 01و05و06 .

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة إنه في سنة 2012 كانت توزع 40 بالمائة من التمويل الذي تمنحه الدولة للأحزاب على الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وحصلت على 1 بالمائة فما فوق و60 بالمائة توزع على كل الأحزاب المشاركة بمافيها تلك التي حصلت على أقل من 1 بالمائة .

وبين ان التعديل الجديد في مشروع القانون يقضي بأن توزع 40 بالمائة من تلك النسبة بالتساوي على الأحزاب التي تحصل على 1 بالمائة فما فوق وتوزع 60 بالمائة المتبقية على نفس الأحزاب ولكن حسب النسبة المتحصل عليها من الاصوات.

وأشار إلى أنه سيتم حل أي حزب لم يشارك في استحقاقين متتاليين بلديين بقوة القانون.