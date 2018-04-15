موريتانيا.. اعتقالات في روصو خلال تفتيش عن الأدوية المزورة

اعتقلت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، أربعة من ملاك الصيدليات في المدينة، بتهم بيع الأدوية المزورة.

وقامت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة الموريتانية، بإغلاق ست صيدليات، بتهمة بيع الأدوية المزورة، وعدم استيفاء الشروط القانونية لمزاولة العمل.

وتم إغلاق ثلاث من الصيدليات الست، بتهمة بيع الأدوية المزورة، واعتقال أربعة من ملاكها، وإحالتهم إلى إدارة الأمن بالمدينة.

فيما تم إغلاق الصيدليات الأخرى بسبب عدم استيفاء الشروط والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط مثل بيع الأدوية.

وجاء إغلاق الصيدليات واعتقال أصحابها، في إطار حملة تفتيش تقوم بها السلطات الصحية، في المدينة الواقعة على حدود مع السنغال.

وكانت لجنة تفتيش شكلتها السلطات الموريتانية بدأت قبل أسبوعين حملة واسعة فى مختلف الصيدليات ، لمعرفة مصادر شراء الأدوية .

وشكلت السلطات الموريتانية لجنة تفتيش عن الأدوية تضم المفتش العام للصحة، ومدير الصيدلة، وقائد الدرك المختلطة، ومدير التحقيقات، ورئيس الرقابة فى الجمارك .