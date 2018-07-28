موريتانيا.. اعتقال 3 أشخاص فى مظاهرة لحمالة الميناء

اعتقلت السلطات الموريتانية اليوم السبت 3 أشخاص فى مظاهرة لحمالة ميناء نواكشوط المستقل فى مقاطعة السبخة ، بعد مواجهات مع الشرطة.

ويطالب الحمالة منذ الأربعاء الماضي السلطات الموريتانية بالتراجع عن بعض القرارات والسياسات المتخذة ضدهم.

ودان رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي فى تدوينة له على “الفيسبوك” سياسة الحكومة حيال مشاكل الحمالة بميناء نواكشوط المستقل .

و أشار ولد بي إلى أن السلطات فصلت الآلاف من الحمالة دون إعطائهم حقوقهم ، وفق تعبيره.

وكانت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قالت في بيان سابق لها إن الحمالة في ميناء الصداقة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، يعيشون “حالة مزرية من الظلم والتنكيل منذ سنوات عدة”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الحمالة يتحركون منذ أيام لرفض “آخر قرار اتخذته السلطات في حقهم والمتمثل في تمكين رجل أعمال (ضابط سابق) من رقابهم”.