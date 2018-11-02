موريتانيا.. افتتاح أول فرع خارجي للمصرف المغاربي للاستثمار

أعلن اليوم الجمعة، بنواكشوط، عن افتتاح فرع للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بموريتانيا، هو الأول خارج تونس، حيث يوجد مقره الاجتماعي.

ويندرج إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ضمن الجهود الرامية إلى استغلال الإمكانيات والفرص التي يتيحها التكامل الاقتصادي المغاربي، من أجل تمكين بلدان المنطقة من الاستفادة من رافعات بديلة للنمو الاقتصادي وما تفرزه من تأثيرات ايجابية على تنميتها.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن رئيس مجلس إدارة المصرف، محمد جلاب تأكيده، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الفرع سيكون له الأثر البالغ في دعم التنمية بموريتانيا وتقوية الاندماج المغاربي.

وأوضح أن المصرف المغاربي يهدف الى الدفع بالنمو الاقتصادي في البلدان المغاربية، من خلال التركيز على شراكة دائمة وتطوير المعاملات بين الجميع، مؤكدا أن المصرف يطمح إلى أن يساهم هذا الفرع في تجسيد تطلع السلطات الموريتانية إلى تطوير وتقوية اقتصادها وتوسيع دائرة التنمية.

من جهته، عبر وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، عن الأمل في أن يكون هذا الفرع، الأول من نوعه خارج تونس، لبنة جديدة في بناء وتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي، بما يتيحه من فرص للاندماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الاتحاد.

وتم في وقت سابق اليوم، التوقيع على اتفاقية المقر بين موريتانيا والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

وكان رئيس مجلس إدارة المصرف، قد صرح عقب استقبال الوزير الأول الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، مساء أمس، بعثة من المصرف، بأن

وسبق لموريتانيا أن استفادت من البنك المغاربي للتجارة الخارجية، على مستوى التمويل من أزيد من 20 مليون دولار.

وتم تأسيسه البنك عام 2015، بهدف المساهمة في بناء اقتصاد مغاربي تنافسي ومتكامل، وذلك من خلال تطوير الاستثمار والمبادلات البينية واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل التنظيمية والمؤسساتية.