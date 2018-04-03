أخبار

موريتانيا.. افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لسنة 2017 /2018

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 20 ساعة
0

افتتحت مساء أمس الاثنين الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2017/2018، بحضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية.

وهذه هي الدورة البرلمانية الثانية، التي تعقد بعد التعديلات الدستورية، التي اقرت برلمانا من غرفة واحدة، بعد إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير النشيد وتعديل العلم.

وطالب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، بالحضور الدائم لأعمال اللجان، ونقاشات الجلسات العلنية، والتصويت على النصوص، و التسامي على الانتماءات الضيقة لصالح المصلحة العليا للوطن.

وقال إن النواب تقع على عواتقهم مسؤوليات جسام لقطع خطى جديدة في مسيرة التنمية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، تعاونا يتيح التكامل ويحترم مبدأ فصل السلطات.

ولد ابيليل قال “إن العمل التشريعي والرقابي قد توقف خلال هذه الفترة الوجيزة الماضية، لكنه توقف سمح بمضاعفة الجهود في مجال الدبلوماسية البرلمانية، على المستويات العربية والقارية والدولية، سواء تعلق الأمر بالحضور الفاعل للمؤتمرات البرلمانية خارج الوطن أو باستقبال البعثات التي وفدت إلى بلادنا.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 14 دقيقة
1

أربع دول افريقية تتفق على مكافحة الجريمة في منطقة الساحل

منذ 9 ساعات
26

موريتانيا.. مؤسسة المعارضة تدين “القمع المتكرر” للطلاب

منذ 11 ساعة
42

موريتانيا: عمال “برنامج أمل” يطالبون بتسوية أوضاعهم

منذ 12 ساعة
126

السعودية تعاقب الأزواج الذين يتجسسون على هواتف بعضهم