موريتانيا.. افتتاح العام الدراسي 2018 ـ 2019

أعلنت وزارة التهذيب الوطني، مساء اليوم الأحد، افتتاح العام الدراسي 2018 – 2019 على عموم التراب الوطني ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقال وزير التهذيب اسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، إن وزارته تسعى لمواصلة سياستها التربوية التي حققت جودة نوعية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف ولد لحبيب، في خطاب بمناسبة افتتاح العام الدراسي، أن السياسة العشرية لقطاع التعليم مكنت من تحقيق “جودة النوعية التربوية، وتوسيع العرض المدرسي، وقيادة النظام التربوي وتسييره على الوجه الأمثل”.

وأكد الوزير أن المنظومة التربوية في موريتانيا تهدف إلى بث العلم والمعرفة والقيم النبيلة في نفوس الناشئة، لترسيخ الاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وكانت وزارة التهذيب الموريتانية، بدأت أمس السبت، نقل أزيد من 600 من الأساتذة والمعلمين الخريجين إلى أماكن عملهم داخل البلاد استعدادا لافتتاح العام الدراسي.