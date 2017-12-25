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موريتانيا: الأطباء الأخصائيون يلوحون بالإضراب


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 25 ديسمبر 2017 - 11:40



موريتانيا: الأطباء الأخصائيون يلوحون بالإضراب

قررت الجمعية العامة لنقابة الأطباء الأخصائيين بموريتانيا البدء في إجراءات الدخول في إضراب عام عن العمل في المستشفيات العمومية نهاية شهر فبراير المقبل.
 
وقالت النقابة في بيان لها إن "هذه الجمعية تنعقد بعد ثمانية أشهر من المفاوضات مع وزارة الصحة، لم تتوج بما كانت تصبو إليه النقابة، خاصة فيما يتعلق بنقاط العريضة المطلبية المتعلقة بالأجور، وظروف العمل".
 
وأضاف البيان أن النقابة "استنفدت كل الوسائل الأخرى طيلة الأشهر الماضية، وعلى عدة مستويات"، دون يفضي ذلك إلى حل.
 
وانعقدت الجمعية العامة لنقابة الأطباء الاخصائيين، أمس الأحد، في جلسة طارئة بحضور رئيس نقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وعدد من الأخصائيين، لمناقشة العريضة المطلبية والمفاوضات المتعثرة بشأنها مع الجهات المعنية.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, صحة, طب, مستشفيات
 
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